Crolla il controsoffitto del reparto di ginecologia del Policlinico di Palermo

E’ crollato il contro soffitto dell’atrio dell’edificio uno del Policlinico di ginecologia, a Palermo. Il cedimento è avvenuto ieri sera. Diversi pannelli del tetto si sono staccati finendo sul pavimento. Quando è avvenuto il crollo non c'era nessuno. Non ci sono feriti. I sanitari di turno nel reparto hanno udito un rumore fortissimo.

AGGIORNAMENTO

Si puntualizza che il crollo, avvenuto ieri sera alle 22:00, ha interessato solo una porzione del controsoffitto dell'atrio dell'Edificio 1 di Ostetricia e Ginecologia, in via Alfonso Giordano 3. Attualmente, la zona è temporaneamente chiusa al pubblico in attesa del completamento delle operazioni di ripristino coordinate dall'Area tecnica che, su incarico della Direzione, aveva già avviato controlli sui controsoffitti di tutti i padiglioni.

Gli accessi agli ambulatori e ai reparti del primo piano sono garantiti tramite percorsi laterali, opportunamente segnalati dal personale di portineria dell'Edificio. Si precisa che non si è verificata alcuna compromissione delle attività sanitarie, che procedono regolarmente.