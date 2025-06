Naufragio del Bayesian, al via il recupero dell’albero di 72 metri

Comincerà domani (24 giugno) e si concluderà giovedì il recupero dell’albero del Bayesian, il veliero affondato la notte del 19 agosto dello scorso anno a Porticello. Lo comunica la società londinese Tmc che sta coordinando le operazioni di recupero dell’imbarcazione.

Riportando in superficie l’albero di 72 metri, saranno concluse le operazioni. Il relitto si trova già a Termini Imerese e sarà ispezionato dai tecnici della procura che sta indagando sulle cause che hanno provocato il naufragio in cui morirono sette persone, tra cui il magnate inglese Mike Lynch. Per la tragedia sono indagati il comandante neozelandese James Cutfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e Matthew Griffiths che la notte della bufera era di guardia in plancia.