Giallo a Vienna, hostess palermitana precipita dal terzo piano e muore a 24 anni

Una ragazza palermitana è precipitata dal terzo piano di una palazzina a Vienna nella notte tra sabato e domenica ed è morta, alle tre del pomeriggio di oggi (23 giugno), dopo essere stata ricoverata all'ospedale generale della città austriaca.

Si chiamava Aurora Maniscalco, aveva 24 anni e da tre anni viveva in Austria perché impiegata, come hostess, alla Lauda Air. Nel momento in cui la ragazza è precipitata dalla finestra, era in casa assieme al suo fidanzato, un ventisettenne anche lui originario di Palermo e residente nella capitale austriaca. La notizia è stata data al Giornale di Sicilia dalla cugina della giovane, Federica Bevilacqua.

Il giovane è stato ascoltato dalla polizia che sta cercando di chiarire con attenzione i contorni della vicenda. Non si esclude alcuna ipotesi e gli accertamenti puntano a ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto. I genitori della ragazza, appena ricevuta la notizia, sono volati in Austria e sono assistiti dal personale dell’ambasciata italiana a Vienna.