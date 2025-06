Aliscafo Calypso, Liberty Lines: nessuna avaria ma problemi legati al carico dei bagagli

Nessuna avaria durante la traversata. E, soprattutto, nessuna inversione di rotta verso Ustica. A precisarlo con una nota è Liberty Lines, replicando alle notizia diffusa su un disservizio sulla tratta Ustica–Palermo delle 17:30 di ieri.

La compagnia Liberty Lines ha voluto fare chiarezza attraverso una nota ufficiale. Secondo quanto precisato, «l’aliscafo Calypso non ha registrato nessuna avaria durante la traversata. Il ritardo accumulato è stato di un’ora e quindici minuti e non di quattro ore».

La compagnia ha spiegato che il ritardo è stato causato esclusivamente «dall’eccessivo peso dei bagagli» al seguito dei 193 passeggeri a bordo. Questo, scrivono nella nota, «ha impedito all’unità navale di raggiungere la velocità e la quota operative necessarie per il sollevamento sulle superfici alari».

Liberty Lines ha inoltre smentito le voci circa un’inversione di rotta verso Ustica: «Sono stati invece effettuati dei tentativi per cercare di sfruttare al meglio le condizioni meteo marine per ottenere un ausilio per la navigazione».