Traffico rallentato sull’autostrada A19 Palermo-Catania: tre i chilometri di coda

Traffico rallentato sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in particolare nel tratto compreso tra Bagheria e Casteldaccia (carreggiata in direzione Catania), dove si registrano circa tre chilometri di coda.

Anas ha disposto l’impiego di personale aggiuntivo per agevolare il deflusso e offrire assistenza agli utenti. Presidi di soccorso meccanico sono attivi lungo la tratta che collega Palermo con Termini Imerese in entrambe le direzioni, pronti a intervenire in caso di necessità su attivazione della Sala Operativa di Palermo.

Picchi di traffico attesi nel pomeriggio: le criticità maggiori sono previste a partire dalle 15, soprattutto in direzione Palermo, per i rientri dal mare. Anas invita pertanto gli automobilisti a pianificare con anticipo i rientri, preferendo orari alternativi, come la tarda serata, per evitare lunghe code.

Per aggiornamenti in tempo reale è attivo il numero verde 800.841.148, oltre ai canali ufficiali Anas sui social e al sito www.stradeanas.it.