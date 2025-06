Si guasta l'aliscafo da Ustica, 4 ore per arrivare a Palermo

L’aliscafo della Liberty Lines partito alle 17.30 da Ustica arriverà a Palermo alle 21.30. Dopo circa 15 minuti ha rallentato drasticamente. Numerose volte il comandante del mezzo ha cercato di accelerare, alzandosi sulle ali, e non è riuscito. Il mezzo aveva invertito la rotta verso Ustica ma poi si è deciso di dirigersi a velocità ridotta a Palermo. L'imbarcazione era piena di turisti che, terminato il weekend, tornavano in città. L’aria condizionata non funzionava correttamente nella parte sottostante di prua.

Il consigliere comunale di Ustica del gruppo «Controcorrente», Diego Altezza, a bordo dell’aliscafo, ha detto: Il viaggio di oggi è l’esempio plastico di come, troppo spesso i cittadini di Ustica siano costretti a viaggiare con mezzi ormai obsoleti. Fino a pochi anni fa avevamo il catamarano che riusciva ad affrontare, durante l’inverno, mare mosso e garantiva realmente la continuità territoriale. Oggi siamo in balia delle onde».