Scontro tra due scooter sulla statale 113, un ferito grave in ospedale

Grave incidente, questa mattina, sulla strada statale 113, all’altezza della via Prato, a Carini. In prognosi riservata A.C, 61 anni, conducente di una Vespa Piaggio trasportato in ambulanza a Villa Sofia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale che ha effettuato i rilievi, il mezzo procedeva lungo la strada ad alta velocità insieme ad un’altra Vespa Piaggio quando i due veicoli si sono urtati: uno è finito contro il muro sulla destra mentre l’altro, dopo aver invaso la carreggiata opposta, si è scontrato con una Mercedes. I tre mezzi sono stati sequestrati.