Scontro tra auto e scooter a Cinisi, denunciato il motociclista: non aveva conseguito la patente

Incidente stradale a Cinisi lungo la via Nazionale. Uno scooter Sh guidato da un ragazzo di 18 anni si è contrato con una Volkswagen T-Roc guidata da una donna di 55 . Lo scooter è andato distrutto e sono esplosi gli airbag nella vettura. Sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale Villa Sofia, i carabinieri che indagano sullo scontro.

Dagli accertamenti eseguiti per stabilire le responsabilità è emerso che il giovane alla guida non aveva conseguito la patente e per questo motivo è stato denunciato.