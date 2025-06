Il concerto dei Village People a Palermo: malore per Willis e esibizione sospesa

Durante il concerto dei Village People al Teatro di Verdura di Palermo, si è verificato un incidente che ha interrotto la serata. Dopo circa 45 minuti di esibizione, Victor Willis, l'unico membro ancora presente dalla formazione originale, ha accusato un malore improvviso mentre cantava. Il cantante, visibilmente in difficoltà, è crollato a terra.

Il concerto è stato sospeso immediatamente per consentire l'intervento dei soccorsi: Willis è stato portato d'urgenza in ambulanza all'ospedale Villa Sofia. Le cause del malore non sono ancora chiare, ma fonti vicine alla band riferiscono che l'uomo potrebbe essere stato in stato di ebbrezza. Una condizione che con il gran caldo potrebbe aver contribuito al malore.

Le condizioni del cantante sono ancora da confermare, ma si spera che possa riprendersi al più presto. La band, visibilmente scossa, ha chiesto rispetto per la privacy dell'artista e per il momento ha sospeso ogni altra attività. Il concerto, purtroppo, non è stato in grado di proseguire.