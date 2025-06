Seconde generazioni e cittadinanza, l’appello dei vescovi siciliani: «Educare alla comunità, rilanciare il dibattito»

Con una nota congiunta firmata da monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo e delegato per le Migrazioni, e monsignor Giovanni Accolla, arcivescovo di Messina e delegato per la Carità, la Conferenza Episcopale Siciliana interviene sul tema della cittadinanza per le seconde generazioni, chiedendo con forza un rilancio del dibattito pubblico e un impegno educativo profondo per costruire una comunità più inclusiva.

I vescovi prendono spunto dal recente referendum sulla cittadinanza, fallito per il mancato raggiungimento del quorum e con un 34,7% di voti contrari, per ribadire che la riflessione su questo tema «non può considerarsi chiusa». Secondo la nota, la cittadinanza non è solo un fatto giuridico, ma rappresenta «una condizione di riconoscimento, appartenenza e partecipazione».

In Sicilia, secondo i dati del Ministero dell’Istruzione, nell’anno scolastico 2022/2023 erano 28.738 gli alunni con retroterra migratorio, oltre la metà dei quali – 15.047 – nati in Italia. Ragazzi che condividono lingua e cultura con i coetanei italiani, ma che restano “stranieri nei documenti”.