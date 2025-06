Schifani: «Io presente fino alla fine, la Regione non è mai stata menzionata»

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, è intervenuto a seguito delle parole arrivate dalla Fondazione Dragotto: «Spiace dover constatare che il presidente della Fondazione Dragotto, anziché riconoscere una grave dimenticanza istituzionale, oltre che una inadempienza contrattuale, tenti di minimizzare quanto accaduto. Durante l’evento di ieri sera allo stadio di Palermo non è stato in alcun modo menzionato il ruolo diretto della Regione Siciliana, né la convenzione sottoscritta. È un dato di fatto, non un'opinione».

E quanto alla sua presenza all’evento, Schifani chiarisce: «Non corrisponde al vero che abbia lasciato il concerto prima del termine. Sono rimasto fino alla fine, pur scegliendo di assistere allo spettacolo con discrezione, nelle retrovie, e non nei posti in prima fila. Le insinuazioni al riguardo sono fuori luogo e irrispettose».