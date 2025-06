Il veliero «Bayesian» è stato sollevato dall'acqua, lo scafo tra le gru olandesi Hebo

Attorno alla zona del recupero ci sono diverse motovedette della Capitaneria per controllare il tratto di mare e verificare che non vi sia versamento di carburante dall’imbarcazione. Sono presenti anche i tecnici dell’Arpa e si stanno utilizzando dei droni che con raggi infrarossi riescono ad intercettare il minimo rischio di inquinamento.

È stato sollevato dalle gru Hebo Lift 10 e 2 il veliero Bayesian, colato a picco a Porticello la notte del 19 agosto dello scorso anno. Già ieri l’imbarcazione era stata portata a galla per inserire altre cime. Questa mattina lo scafo è stato tirato fuori dall’acqua e così finalmente visibile dopo 10 mesi. Subito dopo inizieranno le operazioni per svuotare l’acqua presente nello scafo. Da quel momento sarà possibile verificare la reazione dell’imbarcazione allo svuotamento. A bordo di una motovedetta sono arrivati il pm Raffaele Cammarano che coordina le indagini e i militari della capitaneria che hanno condotto gli accertamenti.

È entrata così nella fase più delicata l’operazione di recupero del Bayesian, il mega yacht del magnate americano Mike Lynch, affondato ad agosto a Porticello, a 49 metri di profondità. Da giorni la società Tmc Marine, incaricata delle operazioni, lavora senza sosta per riportare in superficie l’imbarcazione. Gds.it, il Giornale di Sicilia e Tgs sono a bordo delle imbarcazioni della Capitaneria di porto per seguire le operazioni.

Saranno effettuati adesso i controlli sullo stato della barca e soprattutto se ci sono stati sversamenti di carburante durante il sollevamento. Tutto questo verrà monitorato con droni infrarossi. Saranno così effettuate delle verifiche tecniche di tenuta e poi l'imbarcazione sarà spostata sulla Hebo Lift10 dove rimarrà fino a domani per poi essere portata a Termini. Lunedì sarà messa dentro il porto e solo lì svuoteranno il carburante.

Se dovesse esserci uno sversamento le unità in azione sono pronte a intervenire circoscrivendo l’area e assorbendo il carburante con panne galleggianti e strumenti di aspirazione.

Nelle ultime ore lo scafo blu, orfano dell’imponente albero maestro di 72 metri (tagliato nei giorni scorsi), è stato sollevato fino a emergere a pelo d’acqua, posizionato tra le due chiatte Hebo Lift 10 e Hebo Lift 2, dotate di gru ad alta capacità provenienti dall’Olanda.

La Tmc Marine ha reso noto che negli ultimi tre giorni lo scafo è stato portato gradualmente in posizione verticale, consentendo per la prima volta l’accesso al lato di dritta, fino ad ora adagiato direttamente sul fondale marino. Questo ha permesso di sostituire alcune delle otto cinghie in acciaio che sostengono il relitto: quattro sotto la sezione di prua e quattro sotto la poppa, parte di un sistema di sollevamento progettato su misura e ancorato alla piattaforma Hebo Lift 10.

Già nei giorni scorsi era stato tentato un primo intervento per sostituire i cavi danneggiati, ma la profondità e la complessa posizione del relitto avevano reso necessario sollevarlo completamente. «Durante questo periodo – spiegano i tecnici – l’imbarcazione è stata gradualmente sollevata dal fondale in modo da poter posizionare ulteriori cinghie di sollevamento sotto la chiglia».