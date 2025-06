Recupero del Bayesian, il punto sugli interventi

«L'operazione in corso in questo momento è quella dello svuotamento delle parti accessibili dell’unità dove si può arrivare con le idrovore senza toccare nulla. Una volta conclusa questa prima operazione di svuotamento che andrà ad alleggerire i pesi, la barca verrà posta in galleggiamento in modo tale da effettuare le prove richieste dal perito della Procura». Lo ha detto il direttore marittimo della Sicilia occidentale, MicheleMaltese.

«Effettuate queste prove poi si completerà l’operazione di svuotamento, verrà issata dalla gru e poi il pontone insieme al Bayesian comincerà a navigare verso il porto di Termini Imerese - aggiunge il comandante - dove verrà posto in un luogo vigilato a disposizione dell’autorità giudiziaria che in questo momento sta seguendo le operazioni a bordo di una nostra unità».

Nell'intervista di Davide Ferrara il direttore marittimo della Sicilia occidentale Michele Maltese.