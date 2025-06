«Nonni vigili» sorveglieranno le scuole, parte un nuovo progetto a Palermo

Tre associazioni di volontariato con personale in pensione dal prossimo anno scolastico collaboreranno con la polizia municipale per i servizi di viabilità e sorveglianza in entrata e in uscita degli alunni delle scuole a Palermo. È questo il frutto di un protocollo di intesa, chiamato «Nonni vigile».

Circolo Mcl 2023 Aps, associazione nazionale vigili in pensione e associazione nazionale della polizia di Stato-protezione civile Palermo riceveranno dal Comune un compenso annuale di circa 33 mila euro per ciascuna. «L'amministrazione comunale e il comando di polizia municipale si arricchiscono di una nuova collaborazione che ha come principale obiettivo la sicurezza degli studenti durante gli orari di ingresso e di uscita dalle scuole - dice il sindaco Lagalla - E’ giusto evidenziare che si tratta di un’iniziativa che nasce anche dall’input diretto dal territorio e che il Comune ha deciso di abbracciare»-

Per il comandante della polizia municipale, Angelo Colucciello «ogni collaborazione sana è sempre un’occasione per migliorarsi, siamo sicuri che dare un servizio in favore dei nostri giovani sia di importanza preminente».