Inaugurata ad Agrigento Capitale della Cultura la mostra fotografica dell’ANSA «L'eredità di Falcone e di Borsellino»

«L’eredità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è un patrimonio civile e morale che alimenta i valori della nostra convivenza e che la Repubblica è chiamata a custodire e valorizzare. La scelta della Fondazione Agrigento 2025 di dedicare all’impegno e al sacrificio dei due magistrati una mostra fotografica e altre iniziative, nell’ambito del programma di Agrigento Capitale italiana della Cultura, rappresenta un’importante testimonianza del radicamento dei principi di giustizia, di libertà, di legalità iscritti nella nostra Costituzione». E’ questo il messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per l’inaugurazione della mostra dell’ANSA “L’eredità di Falcone e Borsellino” al Teatro Pirandello di Agrigento, messaggio letto dal presidente della Fondazione Agrigento2025, Maria Teresa Cucinotta che aggiunge “Questi scatti sono la testimonianza più evidente del sacrificio dei giudici Falcone, Borsellino e Morvillo, degli uomini e delle donne delle scorte.

Agrigento2025 ha il dovere di ricordare, nella convinzione che arte e impegno non possano mai essere slegati. «Ciascuno di noi ricorda esattamente dov’era e cosa faceva nel momento delle stragi di Capaci e via D’Amelio – interviene Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Giovanni Falcone –: abbiamo il dovere di trasferire questa memoria ai nostri figli e ai nostri nipoti. Per questo giro le scuole di tutta Europa, perché nessuno deve dimenticare».