Il recupero del Bayesian: le operazioni vanno per le lunghe, costante monitoraggio della Guardia costiera

Il relitto del Bayesian è ancora a pelo d'acqua. Le operazioni stanno andando per le lunghe. Sostenuto dalle gru Hebo Lift, la nave è ispezionata centimetro per centimetro dagli operatori della Tmc Marine, la società inglese che si sta occupando delle operazioni sotto la supervisione della Guardia costiera: mentre i droni sorvolano lo specchio d'acqua controllando che non vi siano sversamenti di carburante, gli specialisti stanno monitorando lo scafo in cerca di possibili lesioni.

Per il momento non risulterebbero particolari criticità, ma perché la barca venga sollevata del tutto, la società vuole essere sicura degli elementi raccolti fino a questo momento.

Il Bayesian è sostenuto da delle cinghie che nei giorni precedenti erano state sostituite per assicurare la perfetta riuscita del piano di recupero.