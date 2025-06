Cantieri sull'A19 Palermo-Catania, già quattro i chilometri di coda

Aggiornamento delle 11

Mattinata di disagi sull'autostrada A19 Palermo-Catania, dove si segnalano code e rallentamenti in direzione del capoluogo etneo. In particolare, l'Anas nel suo bollettino evidenzia criticità «nel tratto compreso tra il km 5,000 e il km 9,000, ovvero tra i comuni di Casteldaccia e Bagheria, in provincia di Palermo».

Attualmente si registrano quattro chilometri di coda, con un flusso veicolare in costante aumento, complice l’inizio del weekend e gli spostamenti verso le località balneari. La situazione sembra essere destinata a peggiorare nel corso della giornata con picchi nelle ore centrali e nel primo pomeriggio.

Domani, domenica 22 giugno, si prevede un traffico ancora più sostenuto ma nella fase del rientro, soprattutto dalle ore 15 e fino a tarda serata verso il capoluogo dell'Isola. Le criticità maggiori si attendono nel tratto autostradale dove sono in corso lavori stradali, che già oggi contribuiscono a rallentare la circolazione.