Bayesian, dopo 10 ore il relitto è stato sollevato: ora gli accertamenti

E’ stato sollevato il veliero Bayesian affondato la notte del 19 agosto dello scorso anno. Lo scafo è stato interamente portato fuori dall’acqua e resterà così fino a domani in tarda mattinata quando l’imbarcazione trasportata dalle gru Hebo Lift 10 e 2 partirà con destinazione Termini Imerese.

«Lo scafo continuerà a essere mantenuto in posizione elevata per consentire al personale esperto di recupero di completare icontrolli e i preparativi in vista del suo trasporto nel porto siciliano di Termini Imerese domani - dicono dalla Tmc Marine, la società londinese che sta coordinando le operazioni di recupero - Durante l’intera operazione, il monitoraggio antinquinamento proseguirà con personale e mezzi specializzati, che lavoreranno secondo un dettagliato piano di prevenzione dell’inquinamento. Una barriera anti-petrolio precauzionale ha circondato Bayesian, tra l’HEBO LIFT 10 e 2 chiatte, durante l'intero programma di sollevamento e durante la sua sospensione sopraelevata sopra l’acqua. Il team di prevenzione dell’inquinamento accompagnerà il superyacht per la fase di trasporto e consegna a terra dell’operazione».