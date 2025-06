Palermo, sequestrati allo Zen droga e armi

Controllo allo Zen di Palermo dove in questi mesi si sono registrati ferimenti, aggressioni incendi di esercizi commerciali e auto. Nel corso delle perquisizioni, coordinate dalla questura di Palermo, in particolare dalla squadra mobile e dal commissariato San Lorenzo, unitamente ai carabinieri e ai vigili del fuoco, sotto il portico di uno dei numerosi padiglioni sono stati trovati e sequestrati, 3 panetti di hashish, 155 munizioni calibro 38 special, una munizione calibro 765, 48 munizioni calibro 20, 100 munizioni calibro 12. Indagini sono in corso per risalire a provenienza e destinazione di droga e munizioni.

Nel corso dei controlli sono state identificate 96 persone di cui 30 con precedenti di polizia, controllati 42 veicoli, effettuate 6 sanzioni per violazioni del codice della strada ed effettuati 2 sequestri amministrativi.