Palermo, pene ridotte ma restano alte per boss e gregari di Villagrazia e Santa Maria di Gesù

Salvatore Profeta jr assolto da una delle contestazioni, la sua pena si riduce da 20 a 14 anni e 8 mesi. Sconti di pena anche per altri cinque degli imputati del processo Navel, scaturito da una maxi-inchiesta della Dda che viaggiava tra pizzo, droga, rapine, feste di quartiere e concerti dei neomelodici a Palermo nei quartieri Santa Maria di Gesù e Villagrazia. La decisione è della prima sezione della Corte d’appello (presidente Adriana Piras, a latere Gianfranca Claudia Infantino, relatore Mario Conte) , che si è pronunciata sulla decisione del Gup Ivana Vassallo del 24 ottobre 2023.

Ecco il dettaglio del secondo grado di giudizio. Giovanni Adelfio aveva avuto 10 anni: il collegio gli ha dato la continuazione tra due sentenze del 2010 e del 2012 e la pena aumenta (in maniera solo apparente) a 13 anni; a Profeta, oltre che l’assoluzione dal capo 2, viene tolta pure l’aggravante del traffico di droga, cosa che riguarda anche Andrea Taormina: al nipote del capomafia coinvolto (e scagionato) nella vicenda di via D’Amelio, toccano così 14 anni e 8 mesi, a Taormina 8 (per lui erano stati 9 e 4 mesi di fronte al Gup); aumento di cinque anni con la continuazione anche per Salvatore Freschi, al quale toccano 17 anni, 7 mesi e 23 giorni; Giovanni La Mattina scende da 10 anni e 8 mesi a 9 anni; Antonino Lucera ha avuto 2 anni e 8 mesi, circa tre mesi in meno del primo grado; Salvatore Luisi 8 anni, 10 mesi e 20 giorni. Infine Samuele Immesi ha avuto la sospensione condizionale, mantenendo la condanna a un anno e quattro mesi.