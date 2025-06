Palermo, nove cantieri in partenza per rifare l’asfalto colabrodo

Nove cantieri in partenza per rifare l’asfalto colabrodo, mentre gli ultimi lavori in corso, seppur fatti di notte, qualche disagio alla viabilità lo hanno provocato. Terna scava sottoterra, ma in superficie restano i segni del work in progress, anche di giorno. Intanto a luglio, con un nuovo accordo quadro, parte la manutenzione straordinaria del manto in diversi quartieri, spiegano dal Comune. I lavori, in fase di aggiudicazione la prossima settimana, dureranno fino a novembre e riguarderanno a macchia di leopardo zone della città, da Nord a Sud. Ruspe e operai faranno quindi capolino in piazza Ottavio Ziino, via Malaspina, piazza Francesco Paolo Tosti, via Filippo Parlatore e via Antonio Veneziano.

A Villagrazia sono interessate al rifacimento la via omonima, Villagrazia (tra l'incrocio con via Barone della Scala e via Altofonte); via Altofonte (tra l'incrocio con via Sambucia e il civico 124. E ancora interventi a piazza Tumminello, Foro Umberto I e la Cala (in direzione e fino al sottopasso di piazza XIII Vittime). Dall’altro lato della città cantieri nelle vie Rapisardi, Tasso, Foscolo, Domenico Di Marco, Sabotino, Vodige, Montenero, Piemonte, Boris Giuliano, Leopardi, Cesareo, Nunzio Morello, Leonardo da Vinci, Adolfo Holm, Tommaso Ballo e via Mariano Migliaccio.

Nella zona del fiume Oreto il cantiere da via Buonriposo a viale Regione Siciliana, mentre ai Cantieri nell’elenco figurano piazza Giachery, via Comandante Salvatore Gulì, Papa Sergio I e Bordonaro. Nel progetto Dante sono inserite le vie Domenico Scinà, Filippo Turati, piazza Ruggero Settimo, piazza Castelnuovo, via Dante, via Serradifalco, piazza Principe di Camporeale e via Perpignano. Asfalto da rifare pure in via Sampolo, piazza Leoni e in via dell'Artigliere, mentre a Resuttana saranno coinvolte nelle riparazioni la stessa strada, via San Lorenzo (tra le vie Salvatore Aldisio e Giovanni Spadolini), viale Francia e via Montecarlo.