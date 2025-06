Operaio muore folgorato a Ficarazzi

Un operaio di 60 anni, Giovanni Sanfilippo, è stato trovato morto nei pressi di una cabina di media tensione in via Mercè a Ficarazzi (Palermo). L’incidente è avvenuto nella zona della ditta Immobiliare Giulio Cesare dove ci sono diverse imprese di trasporto. Da una prima verifica sembra che l’uomo sia rimasto folgorato. L’operaio stava realizzando lavori di muratura per conto terzi.

Sono intervenuti i tecnici Enel che hanno staccato l’impianto. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte e i vigili del fuoco. Sul luogo del decesso anche i tecnici dell’Asp dello Spresal. La cabina è stata sequestrata e la salma di Sanfilippo è stata portata all’istituto di medicina legale per eseguire l’autopsia che sarà disposta dalla procura di Termini Imerese.