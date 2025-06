Il commesso fa le pulizie e il ladro ne approfitta per rubare i soldi in cassa, un arresto nel Palermitano

Durante i vari controlli alla circolazione stradale, sono stati denunciati in stato di libertà tre uomini di età compresa tra i 29 ed i 40 anni, accusati di porto di armi o oggetti atti ad offendere, guida con patente mai conseguita e guida in stato di ebrezza.

Il 29enne è stato trovato in possesso e senza giustificato motivo, di un coltello di genere vietato della lunghezza di 19 cm che l’indagato, aveva celato nella propria auto; arma che rimaneva comunque a portata di mano. Il 37enne è stato controllato mentre si trovava alla guida di un’autovettura e i militari, hanno accertato che lo stesso, nell’arco del biennio, era stato già contravvenzionato per il medesimo reato, motivo per il quale è stato denunciato, mentre il 40enne alla guida di un’autovettura, è stato sottoposto all’accertamento etilometrico, risultando avere un tasso alcolemico di 1.38 g/l, oltre il limite consentito.

Infine, un 16enne è stato segnalato alla Prefettura di Palermo quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, in quanto trovato in possesso di una dose di 2.5 grammi di hashish.

Complessivamente sono state controllate 32 vetture e 49 persone, elevando sanzioni al Codice della Strada per un ammontare di 860,00 euro.

La sostanza stupefacente sequestrata in occasione delle attività dei reparti dell’Arma, è stata inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Palermo, per le analisi qualitative e quantitative.