Bayesian, «Lo yacht sarà portato a Termini Imerese domenica»

«La nave sarà mantenuta in posizione elevata mentre i controlli e i preparativi verranno effettuati per il resto del fine settimana» fanno sapere dalla Tmc Marine la società che sta coordinando le operazioni di recupero del veliero Bayesian che è stato riportato in superficie.

«In presenza di condizioni favorevoli, l’Hebo Lift 10 partirà dal cantiere nel corso della giornata di domenica verso il porto di Termini Imerese. Lì, dopo l’attracco, il Bayesian verrà sollevato sul lato sinistro dalla gru, alloggiato nella struttura in acciaio appositamente realizzata, attualmente in attesa in banchina».