Attacco informatico all'Asp di Palermo, disagi per gli utenti

Attacco hacker al sistema informatico dell’azienda sanitaria provinciale di Palermo. E’ da due giorni che ci sono disagi per i pazienti che devono prenotare visite o essere visitati nelle strutture e negli ambulatori dell’azienda. «L'Asp subito un attacco informatico - dicono dall’azienda - che ha interessato circa 45 postazioni di lavoro aziendali; non è ancora possibile individuare con

certezza tutte le strutture aziendali collegate alle postazioni di lavoro eventualmente compromesse.

L’identificazione puntuale dei soggetti coinvolti non è al momento integralmente possibile». Sarebbero stati acquisiti dati anagrafici e Identificativi, dati relativi a pratiche amministrative.

L'azienda consiglia di non rispondere a messaggi sospetti. Verificare attentamente l’indirizzo e-mail del mittente e l'oggetto del messaggio. E si consiglia, inoltre, di monitorare attentamente i propri account e di segnalare eventuali attività sospette.

Infine di prestare particolare attenzione a comunicazioni inattese che richiedono informazioni personali, specialmente via e-mail o telefono. «L'azienda sanitaria provinciale di Palermo si scusa per l’accaduto e assicura la massima trasparenza, adottando tutte le misure necessarie per la tutela dei dati personali» dice l’Asp.