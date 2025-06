Allagamenti e alberi crollati, Palermo sferzata dal maltempo VIDEO

È bastata una pioggia molto violenta a Palermo per «risvegliare» i disagi alla viabilità. In via Crispi la strada è diventata un fiume, all’altezza dell’incrocio con piazzetta della Pace le fognature non hanno retto e sono esplose. Le automobili sono state costrette ad attraversare veri e propri laghi in diverse strade.

Vento e pioggia hanno continuato a sferzre la città. All’incrocio tra via Dante e via Principe di Villafranca un albero non ha retto alle raffiche e si è abbattuto sulla strada. Un altro grosso albero si è spezzato ed è finito su un'auto. Non si registrano feriti i danni.

Video di Davide Ferrara