Scuola, il Tar: il titolo sul «sostegno» conseguito all'estero vale in Italia

Il Tar del Lazio ha sospeso il provvedimento del ministero che aveva negato il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna da una docente palermitana in servizio a Milano. La decisione del giudice amministrativo consente alla docente di mantenere il contratto e la propria posizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), evitando la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e garantendo la possibilità di continuità per il prossimo anno scolastico.

«Questa decisione restituisce dignità al percorso formativo svolto all’estero da tanti insegnanti italiani e tutela, al tempo stesso, il diritto al lavoro e quello degli alunni con disabilità alla continuità didattica - dichiarano gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell - È un riconoscimento fondamentale per chi ha investito nella propria formazione e oggi contribuisce concretamente al funzionamento del sistema scolastico nazionale».

Il Tar ha accolto in pieno l’istanza urgente, sottolineando il «pregiudizio recato alla posizione lavorativa dell’interessata».