Palermo, tentano di rubare gli scooter durante la riunione della circoscrizione, messi in fuga dai consiglieri

Tentano di rubare alcuni scooter durante una riunione della prima circoscrizione, ma vengono messi in fuga dai consiglieri. È successo nella sede di piazza Giulio Cesare a Palermo, nel complesso comunale che ospita anche gli uffici dello stato civile e un parcheggio a pochi passi dalla stazione centrale.

«La situazione ormai è allo sbando qui – attacca Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione – in pieno giorno abbiamo subito un tentativo di furto. Da qualche anno denunciamo lo stato di degrado del parcheggio, ormai casa per senzatetto e rifugio per tossicodipendenti e prostitute provenienti dalla vicina Ballarò. Chiediamo un intervento serio delle istituzioni».

Sul posto è intervenuta anche la polizia.