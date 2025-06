Palermo. Polizia municipale e somme extra, il comandante: «Tutto concordato. Quei soldi in più ci toccano»

«Non chiamatelo straordinario, perché sono servizi aggiuntivi che vanno inquadrati con contabilità diversa. Ma i soldi tre volte in più per il lavoro dei vigili urbani, previsto dal piano sulla sicurezza del ministero, arriveranno e il Festino e i controlli potenziati nella movida di Mondello saranno garantiti». Il comandante dei vigili urbani, Angelo Colucciello, convoca una conferenza stampa ad hoc per gettare acqua sul fuoco scatenato dalla questione dei compensi extralarge maturati dagli agenti nel 2024 e ancora in fase di liquidazione (come anticipato dal Giornale di Sicilia).

Una «situazione» che ha di fatto bloccato a marzo i controlli speciali dei caschi bianchi, finanziati con circa un milione all’anno fino al 2026 e finiti in una querelle tra ragioneria e polizia municipale su quanto spetti e a soprattutto a chi.

Una partita spinosa e ancora avvolta da tanti punti interrogativi, anche se ieri Colucciello ha mostrato «serenità sull’arrivo dei soldi che ci spettano, come prevedono le norme di legge legate al piano». I suoi e quelli dei dirigenti, però, non hanno ancora avuto il via libera.