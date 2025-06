Il generale Mori: Borsellino negli ultimi tempi era sempre più cupo

«Totò Riina, e lo capisce qualunque investigatore con esperienza di cose siciliane, mai avrebbe tenuto in casa cose e documenti connesse alla sua attività criminale». Lo dice il generale Mario Mori, ex capo del Ros, nel corso della sua audizione davanti alla commissione Antimafia rispondendo alle domande dei commissari sulla mancata perquisizione del covo di Riina.

«I pm del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia hanno sostenuto che il ritardo nella perquisizione fosse proprio uno dei punti della trattativa, ma io mi chiedo: 'se avessimo voluto far sparire documenti compromettenti dalla casa del boss non sarebbe stato più logico fare subito dopo la cattura una perquisizione proprio per capire cosa ci fosse in casa, cosa che era nei nostri poteri?», si è chiesto Mori.

Il generale ha poi ricordato le tappe della vicenda, per cui peraltro è stato processato e assolto dall’accusa di favoreggiamento. «Il 15 gennaio, dopo la cattura di Riina - ha ricordato - ci fu a Palermo una riunione estemporanea a cui parteciparono anche il procuratore Caselli e il capitano Di Caprio in cui si decise di tenere sotto osservazione la villa di via Bernini in cui Riina aveva abitato e si decise di non procedere a perquisizione perché il boss era stato arrestato altrove proprio per non far capire che sapevamo dove risiedesse».