Attimi di paura a Palermo, un cittadino somalo accoltellato al braccio in piazza Cupani

Accoltellato all’avambraccio destro durante uno scontro in piazza Cupani, a Palermo. È successo intorno alle 21. La vittima è un cittadino somalo di 39 anni, ferito al culmine di una colluttazione con un tunisino di 56 anni. A colpirlo sarebbe stato proprio quest’ultimo, poi denunciato per porto abusivo di armi e aggressione.

Sul posto è intervenuta la polizia. L’uomo ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza in città. Restano ancora da chiarire le cause dello scontro.