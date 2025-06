Ponte Corleone, pronti oltre 3 milioni per la carreggiata direzione Trapani

Avanza il piano di riqualificazione del Ponte Corleone, uno snodo cruciale per la mobilità di Palermo. Dopo mesi di disagi per gli automobilisti, arriva una svolta importante: sono stati stanziati oltre 3,3 milioni di euro per i lavori sulla corsia in direzione Trapani, con l’obiettivo di ridurre i tempi di intervento.

Il nuovo progetto nasce dalla collaborazione tra Comune di Palermo, Anas S.p.A. e il Commissario Straordinario. Fin dal settembre 2022, grazie a una prima convenzione, sono partiti importanti lavori sulla struttura, tra cui il consolidamento della carreggiata verso Catania. A questi si aggiungerà la realizzazione dei ponti laterali, prevista in seguito a un accordo firmato con la Regione Siciliana nell’ottobre 2024.

Con una delibera del 9 giugno 2025, la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo, firmato da Anas, per l’intervento sulla corsia in direzione Trapani. Il valore complessivo dell’opera è di 3.388.636,29 euro.

La maggior parte dei fondi arriverà da risparmi ottenuti su lavori già conclusi. La parte restante sarà coperta direttamente dal Comune, segno che l’intervento è una priorità per l’amministrazione.