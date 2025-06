Vigile del fuoco picchiato a Palermo per una mancata precedenza

Prima la mancata precedenza che spettava al mezzo dei vigili del fuoco che stava facendo rientro al distaccamento di Brancaccio in via Pecoraino, a Palermo, poi l'aggressione a pugni e testate al vigile coordinatore che si trovava alla guida. È l’episodio di violenza contro una squadra dei vigili del fuoco nel quartiere periferico, avvenuta questa notte, poco dopo l’una, e durante il quale il vigile aggredito ha riportato la rottura del setto nasale.

A raccontare l'episodio è il segretario generale Fns Cisl Palermo Trapani Vincenzo Impellizzeri. «È una violenza assurda inaudita e immotivata nei confronti di chi lavora con sacrificio per salvaguardare i cittadini in situazioni di emergenza e di rischio, bisogna fare di più per tutelare gli uomini del comando dei Vigili del fuoco».

Tutto nel giro di pochi minuti, prima l’uomo a bordo insieme a una donna su una Honda, ha inveito contro il mezzo dei vigili che era riuscito a evitare l'incidente stradale per via della mancata precedenza, poi le offese i pugni e la testata contro il vigile del fuoco «colpevole» di aver suonato il clacson per fermare la moto all’incrocio, e tutto nonostante i tentativi degli altri componenti della squadra di placare l’ira dell’uomo.