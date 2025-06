Palermo, l'assessore Ferrandelli: «Nessuna macellazione. Freedom è viva e in cura»

«Nessun cavallo che proviene dall'Ippodromo o dal traino delle carrozze sarà mai destinato alla macellazione. Le disposizioni sanitarie sono chiare e anche le normative. I cavalli non si toccano e dobbiamo sfatare questa narrazione perversa». Così l’assessore comunale al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli interviene con fermezza sul caso di Freedom, la cavalla che la scorsa settimana si era accasciata in piazza Verdi, mentre trainava una carrozza turistica.

In un video diffuso oggi, girato dallo stesso Ferrandelli, si vede l’animale in piedi, accudito e sotto osservazione. «Nel video allegato, che ho girato io stesso, vedete Freedom, la cavalla che la settimana scorsa si è accasciata in piazza Verdi. Com'è noto, dopo averla individuata e sottoposto a procedimenti il conducente del mezzo e il proprietario, è in nostra custodia, curata dal servizio veterinario dell'Asp. In tanti mi avete chiesto notizie, qualcuno pensa addirittura sia morta. Eccola, le immagini parlano meglio di mille parole».