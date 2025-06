Palermo, il procuratore aggiunto Annamaria Picozzi passa alla Procura generale

Annamaria Picozzi, marchigiana, 56 anni, in magistratura dal 1996, lascia il ruolo di Procuratore aggiunto a Palermo per ricoprire quello di sostituto procuratore generale del capoluogo siciliano. Lo ha stabilito oggi il voto in Aula del Plenum del Consiglio superiore della magistratura. In procura a Palermo dal 1997, si è occupata di indagini di mafia, di criminalità economica e di delitti contro le cosiddette fasce deboli. Nominata procuratore aggiunto nel 2018, nell’ultimo periodo ha coordinato le inchieste su cosa nostra trapanese. Con la sua nomina sono ora cinque i posti di aggiunto scoperti alla procura di Palermo.