Palermo, guasto a una cabina dell'Amg: punti luce accesi in modo alternato in decine di strade

Problemi alla pubblica illuminazione in una vasta zona della città. A causa di un guasto di ingente entità nella cabina elettrica denominata “Fiera 1”, gli impianti di illuminazione delle vie Imperatore Federico, Sampolo, Ammiraglio Rizzo, Ruggero Marturano, Montepellegrino, Cirrincione, Ferri e piazza Generale Cascino funzionano al momento in maniera parziale, con punti luce alternati.

Il guasto è stato rilevato dagli operatori di AMG Energia durante le consuete attività di verifica. In un primo momento ha causato lo spegnimento totale della cabina, poi parzialmente ripristinata grazie a un intervento in emergenza della società partecipata. Restano però fuori servizio quattro circuiti di media tensione, per un totale di 320 punti luce spenti, che insistono sulle seguenti direttrici: Imperatore Federico/Sampolo1, Rizzo/Gulì/Marturano2, Montepellegrino1, Cascino/Cirrincione/Ferri1.

Secondo quanto riferisce AMG Energia, il malfunzionamento ha compromesso in modo irreparabile dispositivi vetusti e fuori produzione della cabina “Fiera 1”, che dovranno essere integralmente sostituiti. L’intervento di ripristino rientra nella manutenzione straordinaria e potrà essere avviato solo con autorizzazione e copertura finanziaria da parte del Comune di Palermo, ente proprietario delle infrastrutture, come previsto dal contratto di servizio.