Palermo, crolla un albero in via Houel: strada bloccata, proteste dei residenti

Un grande albero è crollato questa mattina in via Houel, nel cuore della città, travolgendo tre auto parcheggiate e bloccando completamente la circolazione stradale. Il cedimento improvviso del tronco, avvenuto intorno a mezzogiorno, ha causato forti disagi alla viabilità e rilanciato la protesta dei residenti, che da tempo chiedevano interventi urgenti di potatura e manutenzione del verde urbano.

«Ho sentito un forte rumore, mi sono affacciata e ho visto l'albero caduto sulla strada - racconta una residente -. Qui da sei anni chiediamo interventi sul verde pubblico ma non si vede nulla. Le fronde hanno ormai invaso i balconi. Facciamo i conti con un'invasione di insetti senza precedenti».

Il grosso fusto e i rami, precipitati con violenza, hanno colpito in pieno tre vetture in sosta, fortunatamente senza causare feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato con motoseghe e mezzi speciali per tagliare e rimuovere l’albero e liberare la carreggiata. L’area è stata messa in sicurezza e transennata.