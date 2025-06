Maltempo, slalom delle automobili nei sottopassi allagati

A Palermo basta un forte temporale per trasformare i sottopassi in trappole d’acqua. La pioggia intensa ha invaso le strade, bloccando il traffico in diversi punti della città. E i 4 sottopassi sono diventati impraticabili: l’acqua ha raggiunto livelli tali da mettere in serio pericolo le auto in transito.

Molti automobilisti, per evitare di rimanere impantanati, hanno dovuto improvvisare veri e propri slalom, cercando di aggirare i lunghi tratti allagati. Le corsie si sono ridotte e la circolazione è andata in tilt, creando ingorghi e tensione.

Chi era al volante ha vissuto momenti di paura: motori spenti, clacson impazziti e nervi a fior di pelle.