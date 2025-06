Maltempo a Palermo, un fulmine ha colpito e danneggiato palazzo della Zecca in piazza Marina

Un fulmine, durante il temporale oggi a Palermo, ha colpito il palazzo della Zecca in piazza Marina e ne ha danneggiato il prospetto facendo cadere alcuni calcinacci e provocando una crepa. Il forte boato ha fatto scattare l’allarme antincendio dentro l’edificio. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona colpita e stanno aspettando i tecnici comunali per valutare

se chiudere al transito la strada.

A causa del temporale in piazza Santa Cristina a Borgo Nuovo sono caduti un albero ed è stato danneggiato un palo della luce, un altro albero è caduto nella strada di Bellolampo, mentre in via San Martino a Boccadifalco le piogge hanno aperto una voragine in strada. È stata avvertita la protezione civile.