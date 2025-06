Maltempo a Palermo: tutti i sottopassaggi sono allagati e il monitoraggio dell'Amap non funziona, traffico in tilt

Tutti e quattro i sottopassaggi sono allagati e il traffico va in tilt. Amap Safe, l'app per il monitoraggio in tempo reale dei sottopassi, non ha funzionato, tanto da risultare offline.

Dalla control room della polizia municipale fanno sapere che il traffico scorre lentamente: le automobili per evitare di rimanere impantanate sono costrette a percorrere il bordo strada, unica via possibile per evitare i laghi che si sono formati al centro della carreggiata. Sul posto sarebbero in arrivo alcune pattuglie dei caschi bianchi per cercare di gestire le lunghe code.

Dall'Amap stanno cercando di individuare il motivo per il quale l'applicazione del monitoraggio non abbia funzionato.