Maltempo a Palermo, strade come fiumi e forti disagi - IL VIDEO

Il maltempo sta creando forti disagi a Palermo. Le intense piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti in diverse zone della città, rendendo difficile la circolazione stradale. In via Adolfo Holm, nella zona tra Malaspina e via Principe di Palagonia, l’acqua ha invaso completamente i marciapiedi. Situazione simile anche in via Messina Marine, nella II Circoscrizione.

Gravi criticità si sono registrate nel quartiere Romagnolo, nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla, e nella zona dello Sperone. L’acqua ha sommerso la carreggiata, provocando notevoli rallentamenti.

A Mondello e Vergine Maria, vicino al cimitero dei Rotoli, l’acqua piovana ha causato ulteriori disagi. Stessa scena anche lungo viale Regione Siciliana, dove le corsie laterali risultano invase nei pressi del ponte di via Giafar e lungo via Messina Montagne.

Problemi seri anche in via Perpignano, nella IV Circoscrizione, dove una voragine si è aperta al centro della strada. Un’auto è rimasta intrappolata e il traffico è stato rallentato in tutta l’area.