A Palermo al via il restauro del Crocifisso di Borgo Nuovo

«La rinascita delle periferie parte anche dai simboli che raccontano l’identità e la speranza di una comunità - ha commentato il ministro Bernini - Il restauro del Crocifisso non è soltanto un intervento artistico di recupero, ma un gesto di attenzione e cura verso un quartiere che merita di essere ascoltato e valorizzato. Siamo orgogliosi che l’Accademia delle Belle Arti di Palermo possa mettere il proprio talento e la propria competenza al servizio di un’opera così significativa. Cultura e bellezza possono essere leve potenti di rigenerazione urbana e sociale».

L’opera sacra è stata trasportata presso l’Accademia delle Belle Arti di Palermo, che curerà le attività di restauro. Un’iniziativa fortemente sostenuta dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e resa possibile grazie alla collaborazione continua tra il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) e la Struttura Commissariale per le Periferie, guidata da Fabio Ciciliano.

La rinascita di Borgo Nuovo, quartiere di Palermo inserito nel piano del Governo dedicato alla riqualificazione delle periferie, parte dal simbolico e significativo restauro del Crocifisso della parrocchia di San Paolo Apostolo, così come annunciato ieri dal sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano, durante la sua visita in Sicilia.

«L'intervento che stiamo conducendo nella riqualificazione di alcune periferie italiane - ha detto il Commissario Ciciliano - è una risposta corale dello Stato a territori per troppo tempo inascoltati. Questa sinergia è rappresentata plasticamente nelle attività messe in campo per il restauro del Crocifisso costudito nella parrocchia di San Paolo Apostolo, che ha visto attivi e fianco a fianco il comune di Palermo, il Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Accademia delle Bella Arti di Palermo e la comunità di Borgo Nuovo».