Scontro mortale tra auto e motocicletta a Campofelice di Roccella, la vittima è un uomo di 61 anni

Un motociclista, Andrea Di Franco, 61 anni, è morto in una scontro frontale con un’automobile, una Fiat 500, sulla strada statale 113 in direzione Trapani, a Campofelice di Roccella, suo paese di origine. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, il personale del 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

L'incidente si è verificato intorno alle 13,30 a pochi metri da un distributore di benzina: l'uomo sarebbe stato sbalzato dalla sella per il forte impatto. Dallo scontro tra i due mezzi sarebbe nato un incendio, spento con gli estintori della vicina stazione di servizio. Le fiamme, domate in poco tempo, hanno però carbonizzato la motocicletta.

La dinamica è ancora da ricostruire, la salma è stata traferita al Policlinico di Palermo dove sarà effettuata l'autopsia.