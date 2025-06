Malaspina, scoppia la protesta: cella in fiamme, due detenuti intossicati

Alcuni detenuti del carcere Malaspina per i minori hanno provocato scontri con gli agenti penitenziari, a denunciarlo il Sappe, il Sindacato autonomo polizia penitanziaria: «La situazione è stata per ore molto grave ma ora per fortuna è rientrata».

«Ieri sera, verso le 21, alcuni detenuti maggiorenni, italiani. dopo un pomeriggio di tensione e minacce hanno dato fuoco alla cella, provocando un incendio e bruciando materassi e suppellettili vari. L’incendio è stato prontamente domato dal personale di polizia penitenziaria: si è reso necessario chiamare il 118 in quanto due detenuti sono rimasti intossicati da fumi. Ma la cosa assurda è che la protesta è scaturita da futili motivi» dice il Sappe che evidenzia che «grazie alla tempestività e alla professionalità del Corpo di Polizia Penitenziaria, supportato dal restante personale

prontamente intervenuto, la situazione è stata riportata sotto controllo, evitando conseguenze ben più gravi».

Il segretario generale del Sappe Donato Capece stigmatizza il grave episodio avvenuto nel carcere minorile palermitano ed esprime solidarietà ai poliziotti coinvolti.