Il Parroco di Borgo Nuovo: sono interventi attesi da vent'anni

«Oggi il sottosegretario ci fa l'onore di essere presente in questa povera chiesa di periferia e ci da un segnale di speranza perché da oggi si mette in modo una macchia organizzatrice che, partendo dalla nostra parrocchia, si darà l’avvio ai lavori. La nostra parrocchia deve essere la prima struttura che, finalmente, dopo vent'anni, viene restituita alla gente del posto». Così padre Antonio Garau, parrocco della chiesa di San Paolo, parlando con i giornalisti a margine della visita del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, alla parrocchia, per gli interventi di restauro della parrocchia stessa alle aree del quartiere Borgo Nuovo.

«Non sappiamo bene - prosegue - quando inizieranno i lavori, sappiamo però che dovranno concludersi entro il 31 dicembre del 2027, non solo in questa parrocchia ma in tutto il quartiere di Borgo Nuovo. Mi auguro che durino un anno. Stiamo chiedendo che, insieme alla ristrutturazione della chiesa, avvenga anche quella di una parte di edificio adiacente, per poterlo adibire ad

oratorio per i bambini. Si tratta di un’area ricevuta dallo Iacp. Avere un’oratorio per noi vuol dire dare inizio alla vita di questi bambini che, finalmente, potranno riunirsi qui. Anche tutte le aree esterne alla parrocchia verranno recuperate», conclude Garau.