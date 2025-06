Palermo, dopo 20 anni al via il rifacimento del manto stradale in via Altarello

Dopo due decenni di attesa, partono i lavori per il rifacimento completo del manto stradale di via Altarello, a Palermo. L’intervento segue la conclusione del cantiere per la nuova rete idrica ed è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Soddisfazione è stata espressa dai consiglieri comunali Antonino Abbate e Antonino Minnone (IV Circoscrizione), che in una nota congiunta sottolineano l’importanza dell’opera per la riqualificazione del quartiere: «Come promesso, dopo il completamento dei lavori di rifacimento della nuova rete idrica, prende finalmente il via – dopo ben 20 anni di attesa – il rifacimento completo del manto stradale di Via Altarello, un intervento fondamentale per il miglioramento e l’ammodernamento delle infrastrutture urbane, finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Esprimiamo grande soddisfazione per l’inizio di questa importante opera di riqualificazione urbana e rivolgiamo un sentito ringraziamento ad Amap (Azienda Municipale Acque e Servizi), per il costante supporto e l’impegno profuso nel coordinamento di questi lavori e la cui collaborazione è stata fondamentale per il buon esito dell’intervento, nonché alle autorità competenti per l’impegno e la determinazione dimostrati nel portare avanti questa significativa operazione di bonifica del territorio. Un particolare ringraziamento - concludono Abbate e Minnone - va al Sindaco Roberto Lagalla, all’Assessore competente e alla ditta appaltatrice, attualmente impegnata nella fase di scarifica del manto stradale, propedeutica alla nuova asfaltatura. Un intervento atteso, simbolo di attenzione verso il territorio e risposta concreta alle istanze dei cittadini. La collaborazione tra istituzioni, tecnici e cittadini è la chiave per il successo di questi progetti che mirano a migliorare la qualità della vita».