Palermo, abbattuti diversi alberi in via Filippo Corazza: la denuncia dei residenti

«Alberi sani tagliati senza spiegazioni». Questa la denuncia sul gruppo Facebook dei Comitati Civici di Palermo. L'episodio in via Filippo Corazza, una strada che si trova tra via Oreto e il Policlinico, dove un intero filare di alberi, uno dei pochi spazi verdi rimasti nel quartiere, è stato abbattuto.

«Adesso, in via Filipopo Corazza. Stanno abbattendo un intero filare di alberi assolutamente sani. Uno dei pochi spicchi di verde presenti in questo frammento di Palermo. Senza nessuna ragione o logica motivazione. Non c'è modo di intervenire?», si legge in una segnalazione diffusa sui social da cittadini indignati.

Nessun cartello informativo sarebbe stato affisso sul posto. La vicenda ha già scatenato proteste, con appelli a fermare l’abbattimento e verificare le ragioni dell’intervento, se effettivamente giustificato da pericoli strutturali o da lavori di riqualificazione.