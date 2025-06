Il femminicidio di Sara a Messina, giudizio immediato il 10 settembre per Argentino

Fissata per il prossimo 10 settembre l’udienza per il giudizio immediato per Stefano Argentino reo confesso dell’omicidio a Messina di Sara Campanella, la giovane universitaria di Misilmeri uccisa lo scorso 31 marzo. La procura contesta le aggravanti dell’aver agito per motivi abietti e futili, la crudeltà e la premeditazione.

L’avvocato Giuseppe Cultrera, che difende Argentino, attende di poter visionare gli atti in possesso della procura, «che per quanto noto a questa difesa, dovrebbe essere in possesso di un ampio materiale probatorio, acquisito anche mediante l’estrazione dai cellulari, utile alla valutazione della condotta di Argentino e inscindibile dalla stessa, a oggi a quanto pare non utilizzato - dice il difensore -. È chiaro che, se così fosse, sarà compito e dovere di questa difesa portarlo all’attenzione della corte. Si rimette, pertanto, ogni decisione a un momento successivo alla visione degli atti, ferma restando la decisione di chiedere la perizia psichiatrica».