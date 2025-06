Tentato omicidio ad Altavilla Milicia, denunciato un uomo

Sono stati identificati due fratelli, uno dei quali nel pomeriggio di ieri avrebbe esploso, ad Altavilla Milicia, colpi di pistola che hanno raggiunto alle gambe e ai piedi Rosario Urso, 43 anni. L’uomo che ha sparato è stato denunciato per tentato omicidio.

I carabinieri stanno indagando per risalire ai motivi che hanno portato al ferimento dell’uomo, avvenuto in contrada Sperone. Urso è stato trasportato all’ospedale di Termini Imerese e non è in pericolo di vita.