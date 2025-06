Gambizzato dopo una lite ad Altavilla Milicia, sospetti su due fratelli

È stato ferito a colpi di pistola alle gambe, una punizione pesante contro un uomo di 43 anni adesso ricoverato in ospedale. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio ad Altavilla Milicia, in contrada Sperone, dove Rosario Urso è stato colpito al culmine di una lite.

Sulla vicenda, ancora avvolta dal mistero, indagano i carabinieri, ma, in base ai primi accertamenti, sotto ci sarebbero questioni economiche o dissidi tra vicini. Le indagini sono alle prime battute e solo nelle prossime ore, quando gli investigatori avranno messo insieme i vari tasselli della storia, se ne saprà di più. In base a quanto filtra, nella sparatoria sarebbero coinvolti due fratelli con i quali il ferito sarebbe entrato in contrasto.

I loro nomi sono già agli agli atti, trasmessi alla Procura di Termine Imerese, che coordina l’inchiesta.

